Ufficiale Atalanta-Fiorentina, le formazioni: c'è Lookman, out Brescianini

vedi letture

Sono state ufficializzate le formazioni di Atalanta-Fiorentina. In casa bergamasca Gian Piero Gasperini lascia Brescianini in panchina, preferendogli Lookman e de Ketelaere. Dall'altro lato Raffaele Palladino cambia tutto, passa al 3-5-2, togliendo una pedina dalla trequarti e aggiungendo un uomo in mezzo al campo. Ecco le formazioni ufficiali di Atalanta-Fiorentina

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri; Lookman, De Ketelaere; Retegui. All. Gasperini

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Martínez Quarta, Ranieri, Biraghi; Dodò, Mandragora, Bove, Cataldi, Gosens; Colpani; Kean. All. Palladino