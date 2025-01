Atalanta, Gasperini ammette: “Punto pesante, Udinese superiore per fisicità e qualità ed occasioni clamorose”

vedi letture

Dopo il pareggio contro l'Udinese a reti bianche, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa.

Il match: "Un punto dal peso notevole, neanche all'andata è andata così, nel primo tempo l'Udinese ha avuto più fisicità, qualità, quantità, hanno avuto un paio di occasioni da gol clamorose e faticavamo a contenerli fisicamente. Pochissimi hanno retto l'impatto e ci hanno permesso di reggere l'impatto, nella ripresa abbiamo fatto meglio e forse l'Udinese è anche un po' calata. Siamo cresciuti ma non abbastanza".



Un calo dovuto ai carichi di lavoro? "No, no, semplicemente c'era un avversario fisicamente superiore, i carichi di lavoro sono alibi che non uso. Il momento giusto per affrontare Juventus e Napoli? Non si sa mai se sia il momento giusto, oggi perdiamo Djimsiti, cose che succedono, adesso vediamo se rientreranno Retegui e Cuadrado".

L'Udinese: "Quando eravamo in possesso raddoppiavano e triplicavano con ritmi che non riuscivamo a pareggiare. Poi un po' alla volta siamo cresciuti, loro sono calati ed è andata meglio".

Sosta per Supercoppa ha influito? "Abbiamo giocato e ci siamo allenati, non ho avuto la sensazione che fossimo in difficoltà atletica, la sensazione è che avessero una fisicità che a noi dava fastidio".

Djimsiti? "Ha un brutto taglio sopraccigliare, gli abbiamo dovuto dare 10 punti, uno scontro fortuito, ha un po' di mal di testa. Non so nemmeno come abbia potuto aprirsi così, nulla di troppo grave ma martedì sarà dura averlo".