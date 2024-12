Atalanta, Gasperini perde un esterno per infortunio: salterà il Napoli

Tegola nell'Atalanta, attesa a breve dalla trasferta in Arabia Saudita per la Supercoppa. Mister Gasperini deve infatti rinunciare a Juan Cuadrado per la spedizione a Riyadh: l'esterno classe '88 ha subito una lesione fasciale del muscolo bicipite femorale destro.

Cuadrado, dunque, non partirà con l'Atalanta per la Supercoppa e rimarrà a Zingonia per le cure del caso. Per il giocatore si prospettano non meno di due-tre settimane di stop, a meno di sorprese salterà dunque la gara di campionato contro il Napoli in programma il 18 gennaio alle 20:45.