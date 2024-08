Atalanta, Gasperini: "Rinnoverò per due anni, mi aspettavo un contratto più lungo"

Intervista a L'Eco di Bergamo per l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini. Il tecnico ha parlato di Koopmeiners e del rischio 'Napoli' in vista della prossima stagione, ma anche di futuro e della sua situazione contrattuale: "Per volontà della proprietà non si è potuto allungare il progetto oltre i due anni. Probabilmente è una scelta legata alle abitudini degli azionisti statunitensi. Potrebbe essere formalizzato prima dell'inizio del campionato, ma questo non è mai stato un problema.

Come non lo sono mai stati i soldi. Mi aspettavo un contratto un po' più lungo, quello sì, perché avrebbe voluto dire ripartire sul progetto, ma sono felice lo stesso". Ricordiamo che Gasp era stato vicino al Napoli prima poi della scelta Conte. Già a giugno si parlava di rinnovo ma tutto alla fine è slittato alla fine dell'estate.