Atalanta-Inter, c'è attesa anche a Napoli: sarà trasmessa gratis su DAZN

La sfida tra Atalanta e Inter si preannuncia come un appuntamento imperdibile anche per i tifosi napoletano, in virtù della lotta scudetto. Dopo il lunch match tra Venezia e Napoli delle 12.30 di domenica 16 marzo, il posticipo della 29ª giornata di Serie A delle 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo, vedrà i nerazzurri bergamaschi, reduci dalla netta vittoria per 4-0 in casa della Juventus, affrontare i nerazzurri avanti di solo 3 punti.

DAZN ha scelto proprio Atalanta-Inter come quarta partita della stagione da trasmettere gratuitamente, permettendo a tutti gli appassionati di godersi lo spettacolo senza alcun abbonamento. Si tratta di una delle cinque gare che la piattaforma di streaming può trasmettere in chiaro ogni anno, nell’ottica di coinvolgere un pubblico sempre più ampio.

Come vedere Atalanta-Inter gratis su DAZN. La telecronaca della sfida sarà affidata a Pierluigi Pardo, con Andrea Stramaccioni al commento tecnico. Diletta Leotta sarà in collegamento dal campo per il prepartita, mentre lo studio DAZN Serie A Show sarà guidato da Giorgia Rossi, con i talent della DAZN Squad pronti ad analizzare tutti gli episodi più importanti del match.

Per vedere il big match in diretta senza abbonamento DAZN basterà registrarsi gratuitamente inserendo la propria email:

Da desktop o mobile: accedere a Dazn.com/welcome, selezionare Atalanta-Inter e inserire la propria email.

Da Smart TV: aprire l’app DAZN, cliccare su “Guarda Gratis”, inquadrare il QR Code con lo smartphone e registrarsi con l’email.

Importante: chi è già abbonato a DAZN potrà accedere normalmente, mentre la visione gratuita sarà disponibile fino a un massimo di 2 milioni di utenti.