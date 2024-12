Autogol di Dorgu, ma il Lecce vince 2-1 contro il Monza: che avvio per Giampaolo

Ottimo avvio di Giampaolo sulla panchina del Lecce. Altro risultato positivo, vittoria 2-1 contro il Monza di Nesta per la gara valida per la sedicesima di Serie A in campo alle 12.30.

Succede tutto nel primo tempo. Vantaggio di Morente, poi Krstovic prima sbaglia un rigore e poi segna allo scadere il 2-1. Nel mezzo lo sfortunato autogol di Dorgu, obiettivo di mercato del Napoli. Nella ripresa equilibrio, un altro rigore poi revocato al Lecce, gol e rigore revocati al Monza e diverse chance per gli ospiti per pareggiarla. Ma finisce 2-1 per il Lecce al Via del Mare.