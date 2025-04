Bastoni: "I sacrifici non li fanno solo operai e muratori, io vedo mia figlia crescere dai video"

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, nel corso della chiacchierata con Alessandro Cattelan durante il podcast "Supernova" ha voluto porre l'attenzione sui tantissimi impegni che coinvolgono i calciatori, in uno sport moderno che vede gli atleti sempre più impegnati durante la settimana, oltre che nel weekend: "Per la gente in generale il sacrificio è solo dell'operaio e del muratore che si sveglia alle sei di mattina, invece a noi nessuno ridarà indietro il tempo che perdiamo. Giochiamo talmente tanto che siamo sempre via dalla famiglia, dai figli e dalla moglie. Questo ci pesa, il tempo è impagabile. Mia figlia tra poco avrà tre anni, la vedo crescere attraverso dei video che mi manda mia moglie e non è sicuramente il massimo".

Fate ancora i ritiri?

"Una settimana tipo nostra è: sabato ritiro, domenica giochiamo, lunedì ci alleniamo, martedì ritiro e mercoledì giochiamo, giovedì e venerdì allenamenti, sabato ritiro e domenica giochiamo. Il tempo a casa è pochissimo, molto ristretto".

Le piace allenarsi?

"Sì, anche se ormai lo facciamo poco. Anche i ritiri pre-campionato non sono più come prima: fai le Nazionali, poi vacanze e c'è pochissimo stacco tra una stagione e l'altra. Non si va più in ritiro o in montagna come una volta, è cambiato anche quello".