Ultim'ora Bologna-Milan, attesa per l'ufficialità: rinvio non è certo, tre ipotesi

Bologna-Milan, in programma sabato 26 ottobre alle 18 allo stadio Dall'Ara, potrebbe non essere disputata a causa dell'allerta meteo. La decisione definitiva sarà presa oggi, al termine di un incontro in programma tra il Prefetto e il sindaco di Bologna. La Lega Serie A non ha ancora ufficializzato il rinvio del match e spinge per giocare a porte chiuse, o in alternativa in campo neutro. Per tutto il weekend sono attese nuove precipitazioni in Emilia-Romagna con possibili temporali. Lo riporta la redazione di Sky Sport.