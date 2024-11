Ufficiale Bologna-Venezia, le formazioni: Castro c'è, Orsolini in panchina

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per la gara del Dall'Ara tra Bologna e Venezia, valida per la quattordicesima giornata di Serie A. Nei rossoblu Italiano lascia in panchina Orsolini, al suo posto Karlsson; confermati poi gli altri titolari con ancora De Silvestri al posto di Posch e Castro prima punta. Per i lagunari invece mister Di Francesco ripropone 9/11 dello scorso match: cambiano solo i quinti, con Candela e Haps al posto di Zampano ed Ellertsson.

Di seguito le formazioni.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Miranda; Moro, Freuler; Ndoye, Odgaard, Karlsson; Castro. All. Italiano

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Busio, Nicolussi Caviglia, Duncan, Haps; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco