Botta e risposta nel finale: Empoli e Venezia di dividono la posta e si portano a -1 dal Lecce

Termina 2-2 la sfida salvezza al Castellani tra Empoli e Venezia, che portano a -1 dal quartultimo posto del Lecce. Dopo un primo tempo con poche emozioni il secondo tempo si accende con un finale pirotecnico.

La gara si blocca al 59' con un gran gol di Fazzini, alla prima rete in questo campionato: Busio perde palla, Henderson la recupera e con un grande cross premia l'inserimento del numero 10 che sfugge alla difesa avversaria e con una girata a al volo lascia immobile Radu. Il Venezia però non ci sta e nove minuti dopo (68') è il primo gol in Serie A di Yeboah a ristabilire la parità: dagli sviluppi di un angolo dalla sinistra, maldestra uscita di Vasquez che non trova il pallone, il classe 2000 - entrato in campo cinque minuti prima - corregge in rete da due passi dalla linea di porta. La girandola di cambi per entrambe le squadre (entrano tra gli altri i vari Schingtienne, Duncan, Ebuhei, Anjorin e Solbakken) non sembra portare i frutti, ma all'improvviso arriva il vantaggio a sorpresa del Venezia con Busio che da due passi fa 1-2. Due minuti dopo, però, arriva il gran gol di Anjorin con un destro a giro dal limite dell'area.