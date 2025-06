Como, si avvicina Morata: contatto Milan-Galatasaray per definire un accordo

Il Como è vicino a chiudere un colpo di mercato di grande rilievo con l'arrivo di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, attualmente in prestito al Galatasaray dal Milan, ha già espresso gradimento per il trasferimento e ha dato piena disponibilità. Il club lariano ha puntato su di lui per rafforzare il reparto offensivo e dare un segnale importante al campionato. Il progetto guidato da Cesc Fabregas sembra aver convinto il giocatore.

L’ultimo ostacolo da superare è la risoluzione anticipata del prestito tra Milan e Galatasaray. Le due società sono in contatto per definire i termini dell’accordo. Una volta sciolto il nodo formale, Morata sarà libero di firmare con il Como a titolo definitivo. Il trasferimento potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni. La società lariana continua a sognare in grande. A ripotarlo è Sky Sport.