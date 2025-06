Flop Okafor: tornerà al Milan, ma non sono ancora arrivate proposte

Noah Okafor è alla ricerca di una nuova sistemazione. Trasferitosi nella finestra invernale di calciomercato dal Milan a Napoli nell'ultimo giorno utile, l'attaccante svizzero ha partecipato alla cavalcata Scudetto della squadra di Antonio Conte recitando il ruolo di comparsa: solo quattro presenze, nessuna dal primo minuto.

La società partenopea lo scorso 3 febbraio lo ingaggiò in prestito oneroso per 1.5 milioni di euro fissando il diritto di riscatto a 23.5 milioni, ma mai in questi mesi ha valutato la possibilità di acquistarlo realmente. E infatti Okafor, tra meno di una settimana, sarà ufficialmente di nuovo di proprietà del Milan, club con cui ha altri tre anni di contratto. Okafor inizierà la stagione 2025/26 nel nuovo Milan di Massimiliano Allegri, ma è un giocatore in uscita. Al momento non è arrivata alcuna proposta e la sensazione è che servirà aspettare ancora un po' di tempo prima che per lui possa sbloccarsi qualcosa. Lo riporta Tmw.