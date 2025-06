Bologna, si avvicina Immobile: contatto positivo con l'entourage dell'attaccante

Il Bologna è in trattativa avanzata con Ciro Immobile per portare l'attaccante ex Lazio nuovamente in Serie A. Nella giornata odierna si è registrato un contatto positivo con l’entourage del giocatore, che ha dato ulteriore impulso all’operazione. Il club emiliano è alla ricerca di un attaccante esperto per affrontare al meglio la stagione europea e vede in Immobile il profilo giusto per dare peso e leadership al reparto offensivo.

Il giocatore ha già dato parere favorevole al ritorno in Italia, dopo mesi complicati passati in Turchia al Besitkas, nonostante i 15 gol e i 4 assist collezionati. Ora l'attaccante classe 1990 di Torre Annunziata resta solo da definire l’accordo finale. A riportarlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.