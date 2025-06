Milan, Ricci si avvicina: accordo vicino col Torino, le cifre

Samuele Ricci si avvicina al Milan. Contatti positivi tra i club in mattinata. Passi in avanti ma non si è ancora arrivati a un'intesa definitiva. L'operazione si aggira attorno ai 25 milioni di euro, bonus compresi. Il club rossonero, inoltre, vorrebbe chiudere prima per un altro centrocampista (Jashari e Xhaka i nomi forti).

I rossoneri continuano, quindi, a muoversi su altri giocatori a centrocampo. Uno di questi è lo svizzero Ardon Jashari, per il quale è stato fatto un altro rilancio di 27 milioni più 3 di bonus ai belgi del club Bruges. Per Granit Xhaka invece c'è stata nelle ultime ore un'apertura del Bayer Leverkusen per una cifra tra gli otto e i dieci milioni di euro.