Caos Roma, ancora contestazione contro la proprietà: ecco lo striscione esposto

"Friedkin go home". Poche e semplici parole, che ben fotografano il momento di rabbia e frustrazione nell'ambiente Roma di questi giorni. La società giallorossa, dopo la sconfitta di ieri contro il Bologna, ha optato per l'esonero del tecnico Ivan Juric ed è già alla ricerca di un sostituto credibile ed in grado di risollevare le sorti della squadra.

Per farlo, hanno preso in mano la questione direttamente Dan e Ryan Friedkin. I due proprietari della Roma sono arrivati in Italia nelle scorse ore e per decidere il futuro della guida tecnica giallorossa hanno scelto di stanziare lontano da Trigoria, anche per evitare contestazioni e clamore mediatico. La location individuata è Ladispoli, con i tifosi che hanno comunque voluto esprimere il proprio dissenso con uno striscione al di fuori dell'hotel che li sta ospitando.