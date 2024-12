Castrovilli non ha convinto la Lazio: può salutare già a gennaio

Gaetano Castrovilli non rientra più nei piani biancocelesti e può risolvere il contratto con 6 mesi di anticipo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista della Lazio ha deluso le aspettative e Baroni non vuole più puntarci. Fabiani e Lotito hanno messo nel mirino due profili per il reparto di mezzo: il primo è Belhayane dell'Hellas Verona, il secondo invece è Atangana del Reims.