Ufficiale Ceduto frettolosamente da Giuntoli, l'ex Juve Huijsen un anno dopo va al Real Madrid

Dopo la firma di ieri, il Real Madrid non ha perso tempo e ora è ufficiale. Dean Huijsen, difensore centrale di 20 anni, dopo un anno di Premier League con la maglia del Bournemouth ha trovato l'accordo di cinque anni (fino al 2030) per trasferirsi nel club spagnolo: una cosa fatta da giorni, mancava solo l'annuncio appunto diffuso pochi istanti fa tramite comunicato ufficiale.

Il Real Madrid non ha dovuto negoziare con le Cherries perché ha garantito direttamente di saldare la clausola rescissoria dell'ex Juventus, fissata a 50 milioni di sterline (circa 60 milioni di euro), in tre rate. Come anticipato, il 10% della plusvalenza andrà alla Juventus, ex club di Huijsen. Il Bournemouth, che lo ha prelevato dai bianconeri per appena 15 milioni di euro (più 3 di bonus), centra una plusvalenza succosa da 44 milioni di euro.

Non finisce qui, perché anche il Malaga riceverà una piccola parte della cessione al Real Madrid. Precisamente il 5% per il club di formazione, previsto dal meccanismo di solidarietà UEFA. Huijsen avrebbe ricevuto anche il via libera dal Bournemouth per unirsi subito al Real Madrid, in modo da poter partecipare al Mondiale per Club, che inizierà il mese prossimo negli Stati Uniti. Si realizza così il sogno del giocatore, seguito da anni dal Real Madrid (è stato vicino al club blanco in due occasioni), di indossare la maglia dei suoi sogni: quella blanca.

Il comunicato ufficiale

"Il Real Madrid C.F. e l’AFC Bournemouth hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del calciatore Dean Huijsen, che sarà legato al nostro club per le prossime cinque stagioni, dal 1º giugno 2025 al 30 giugno 2030.

A 20 anni, Dean Huijsen è già internazionale con la nazionale spagnola e ha giocato in Serie A con la Juventus e la Roma, nonché in Premier League con il Bournemouth. Dean Huijsen è candidato al premio di miglior giovane della Premier League 2024-2025".