Cheddira, assist e gol-vittoria! Il Lecce batte il Pisa e lo manda in B

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Protagonista, con un assist ed il gol pesantissimo del 2-1, Walid Cheddira, attaccante di proprietà Napoli che sul più bello dà un senso al suo campionato.

Il Lecce affonda il Pisa e trascina in Serie B i toscani ed anche il Verona con un solo risultato. La vittoria dei pugliesi ha riflessi immediati anche sulla Cremonese, ora a quattro punti di distanza dai salentini e attesa da un Monday night con il peso della classifica sulle spalle. Protagonista, con un assist ed il gol pesantissimo del 2-1, Walid Cheddira, attaccante di proprietà del Napoli che sul più bello dà un senso al suo campionato.

Il racconto del match

La partita si sblocca nella ripresa, dopo un primo tempo avaro di emozioni e con i padroni di casa poco lucidi in un paio di situazioni favorevoli. È Banda a rompere l'equilibrio al 52': l'azione nasce da Ramadani, prosegue con Cheddira che attira su di sé due difensori e serve lo zambiano sul lato destro. Banda salta Canestrelli e con il mancino batte Semper.

Il Pisa non si disunisce e trova il pari quasi subito: al 56' Leris firma un gran gol che vale l'1-1. Ma il copione si ripete nove minuti dopo, ancora in ripartenza. Stavolta è Santiago Pierotti il grande ispiratore dell'azione: l'argentino percorre mezzo campo palla al piede seminando gli avversari, poi scarica su Cheddira che conclude con un preciso diagonale. Gol pesantissimo per il marocchino che crolla in lacrime per il peso specifico della rete.