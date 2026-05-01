Da Como iniziò la rimonta scudetto, ora Conte cerca di sfatare un tabù
C'è un filo rosso che lega il Sinigaglia allo scudetto del Napoli. La sconfitta di Como nella scorsa stagione, arrivata a fine febbraio, scosse profondamente l'ambiente azzurro: l'Inter sorpassò in classifica e per un momento il titolo sembrò allontanarsi. Ma quella caduta sul lago fu paradossalmente l'inizio di una cavalcata straordinaria: da quella gara in poi il Napoli non perse più, inanellando 7 vittorie e 5 pareggi che portarono dritti al tricolore. Domani gli azzurri tornano a Como con quella storia ancora impressa nella memoria collettiva, e con la voglia di trasformare ancora una volta il Sinigaglia in un punto di svolta.
Conte vs Fabregas, il tabù da sfatare: il Napoli ha battuto il Como una sola volta in 4 sfide
Al fascino della sfida storica si aggiunge un ulteriore tema tattico: Cesc Fabregas è diventato una spina nel fianco di Antonio Conte. Nei quattro confronti diretti tra i due allenatori, il Napoli ha prevalso una sola volta, con Fabregas che ha saputo leggere e neutralizzare il sistema di gioco del tecnico salentino in modo sorprendentemente efficace. Un bilancio che stride con la stagione degli azzurri e che domani potrebbe essere ribaltato: la sfida al Sinigaglia è anche la rivincita personale di Conte contro un avversario che fin qui lo ha quasi sempre fermato.
Napoli a Como, doppia missione: continuità in classifica e vendetta sportiva. La Champions passa anche dal Sinigaglia
Domani, quindi, il Napoli gioca con due motivazioni potenti sulle spalle. La prima è pratica: vincere al Sinigaglia significa fare un ulteriore passo avanti nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo primario di questo finale di stagione. La seconda è simbolica: tornare a Como e ripartire forte, esattamente come accadde un anno fa, sarebbe un segnale di maturità e continuità che l'ambiente azzurro aspetta. E in più, c'è da regolare il conto con Fabregas: battuto una volta sola in quattro tentativi, domani Conte vuole cambiare questo script.
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