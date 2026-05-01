Da Como iniziò la rimonta scudetto, ora Conte cerca di sfatare un tabù

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Un anno fa la sconfitta sul lago scosse il Napoli ma diede il via a 12 gare senza ko e alla conquista del titolo. Domani gli azzurri tornano a Como.

C'è un filo rosso che lega il Sinigaglia allo scudetto del Napoli. La sconfitta di Como nella scorsa stagione, arrivata a fine febbraio, scosse profondamente l'ambiente azzurro: l'Inter sorpassò in classifica e per un momento il titolo sembrò allontanarsi. Ma quella caduta sul lago fu paradossalmente l'inizio di una cavalcata straordinaria: da quella gara in poi il Napoli non perse più, inanellando 7 vittorie e 5 pareggi che portarono dritti al tricolore. Domani gli azzurri tornano a Como con quella storia ancora impressa nella memoria collettiva, e con la voglia di trasformare ancora una volta il Sinigaglia in un punto di svolta.

Conte vs Fabregas, il tabù da sfatare: il Napoli ha battuto il Como una sola volta in 4 sfide

Al fascino della sfida storica si aggiunge un ulteriore tema tattico: Cesc Fabregas è diventato una spina nel fianco di Antonio Conte. Nei quattro confronti diretti tra i due allenatori, il Napoli ha prevalso una sola volta, con Fabregas che ha saputo leggere e neutralizzare il sistema di gioco del tecnico salentino in modo sorprendentemente efficace. Un bilancio che stride con la stagione degli azzurri e che domani potrebbe essere ribaltato: la sfida al Sinigaglia è anche la rivincita personale di Conte contro un avversario che fin qui lo ha quasi sempre fermato.

Napoli a Como, doppia missione: continuità in classifica e vendetta sportiva. La Champions passa anche dal Sinigaglia

Domani, quindi, il Napoli gioca con due motivazioni potenti sulle spalle. La prima è pratica: vincere al Sinigaglia significa fare un ulteriore passo avanti nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo primario di questo finale di stagione. La seconda è simbolica: tornare a Como e ripartire forte, esattamente come accadde un anno fa, sarebbe un segnale di maturità e continuità che l'ambiente azzurro aspetta. E in più, c'è da regolare il conto con Fabregas: battuto una volta sola in quattro tentativi, domani Conte vuole cambiare questo script.