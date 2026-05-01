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Como, i convocati di Fabregas per il Napoli: due recuperi almeno per la panchina

Como, i convocati di Fabregas per il Napoli: due recuperi almeno per la panchinaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 20:15Serie A
di Redazione Tutto Napoli.net
Un solo assente, il lungodegente Addai. Recuperati Sergi Roberto e Vojvoda che comunque potrebbero partire dalla panchina.

Di seguito i convocati di Cesc Fabregas, tecnico del Como, per la partita di domani contro il Napoli. Si gioca alle 18 allo stadio "Giuseppe Sinigaglia" di Como. Un solo assente, il lungodegente Addai. Recuperati Sergi Roberto e Vojvoda che comunque potrebbero partire dalla panchina.

PORTIERI: Butez, Tornqvist, Vigorito, Cavlina
DIFENSORI: Kempf, Valle, Goldaniga, Jacobo Ramon, Moreno, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van der Brempt
CENTROCAMPISTI: Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Lahdo, Baturina, Perrone, Da Cunha
ATTACCANTI: Morata, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Diao

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