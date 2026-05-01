Ufficiale
Como, i convocati di Fabregas per il Napoli: due recuperi almeno per la panchina
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Un solo assente, il lungodegente Addai. Recuperati Sergi Roberto e Vojvoda che comunque potrebbero partire dalla panchina.
Di seguito i convocati di Cesc Fabregas, tecnico del Como, per la partita di domani contro il Napoli. Si gioca alle 18 allo stadio "Giuseppe Sinigaglia" di Como. Un solo assente, il lungodegente Addai. Recuperati Sergi Roberto e Vojvoda che comunque potrebbero partire dalla panchina.
PORTIERI: Butez, Tornqvist, Vigorito, Cavlina
DIFENSORI: Kempf, Valle, Goldaniga, Jacobo Ramon, Moreno, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van der Brempt
CENTROCAMPISTI: Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Lahdo, Baturina, Perrone, Da Cunha
ATTACCANTI: Morata, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Diao
Como-Napoli, le probabili formazioni: qui per leggere le ultime di Tuttonapoli
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