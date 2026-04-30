Pres. Lega Serie A: "Finale Coppa Italia ce la invidiano anche all'estero"

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(ANSA) - ROMA, 30 APR - "Finale Coppa Italia sta diventando un evento iconico, anche all'estero ce lo invidiano. E' un fiore all'occhiello per l'Italia". Lo ha detto Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, durante la presentazione del progetto "Road to zero" in corso allo stadio Olimpico. "Il calcio è un fenomeno di portata globale, da questa consapevolezza nasce il progetto nel 2024 - ha aggiunto -. Oggi siamo a buon punto, ma lo sport deve continuare a fare la sua parte sotto l'aspetto della sostenibilità".

E poi ancora: "Cerchiamo di andare incontro a tutte le esigenze, anche per un'inclusività che sia totale". Simonelli ha poi concluso: "Ci piacerebbe in parte emulare un po' quello che ha fatto il Presidente Mattarella in occasione di Milano Cortina, arrivando a San Siro in tram. Noi vorremmo portare le nostre Legends all'Olimpico con i mezzi di trasporto messi a disposizione di Roma Capitale". (ANSA).