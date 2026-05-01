Bomba da Roma: "Telefonata ADL-Sarri! Se Conte lascia, è lui il primo in lista!"

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La Lazio attende con trepidazione la finale di Coppa Italia contro l'Inter, ma sono già partiti i rumors intorno alla panchina di Maurizio Sarri.

La Lazio attende con trepidazione la finale di Coppa Italia del 13 maggio contro l'Inter, ma sono già partiti i rumors intorno alla panchina di Maurizio Sarri. Secondo quanto riferito da Lalaziosiamonoi.it, sito di riferimento del mondo Lazio, il nome di Maurizio Sarri è il primo della lista per l'eventuale sostituzione di Antonio Conte. In particolar modo dopo la prestazione della Lazio al Maradona, l'idea di rivederlo sulla panchina del Napoli è diventata qualcosa di più concreto:

DA ROMA SVELANO IL PRIMO CONTATTO ADL-SARRI

"Secondo quanto raccolto in esclusiva da Lalaziosiamonoi.it, nelle scorse ore Aurelio De Laurentiis ha fatto la sua prima mossa. Il presidente partenopeo ha alzato la cornetta del telefono e composto il numero di Maurizio Sarri per tentare un primo approccio. Una prima chiacchierata esplorativa per capire se il tecnico sarebbe disposto a tornare. Qualche giorno fa Sarri definiva fantacalcistica questa ipotesi. Oggi qualche chance in più ci sarebbe. Tutto dipende ancora dalla Lazio e da quello che Lotito e Fabiani gli presenteranno tra qualche settimana. Nel frattempo, però, da Napoli arrivano le prime pressioni. Il club partenopeo vuole proseguire con Antonio Conte, ma se il tecnico pugliese dovesse lasciare (la Nazionale è una possibile 'destinazone') allora Sarri sarebbe l'obiettivo numero uno per sostituirlo. E questo De Laurentiis lo ha detto direttamente al Comandante".