Ultim'ora Chiesa al Liverpool: alla Juve 14mln. Giocatore già in viaggio per le visite

Federico Chiesa saluta la Juventus. Il calciatore della Nazionale classe '97 è in partenza per l'Inghilterra dall'aeroporto internazionale di Caselle per iniziare la sua nuova avventura in Premier League con la maglia del Liverpool: “Sono felicissimo e pronto per questa nuova avventura, ci tengo a mandare un saluto ai tifosi della Juventus", ha dichiarato il calciatore classe '97 che firmerà coi reds un contratto di durata quadriennale. Affare da 14 milioni.