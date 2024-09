Foto CLASSIFICA - Solo 0-0 per la Juve: domani il Napoli può sorpassare i bianconeri

Secondo 0-0 consecutivo per la Juventus di mister Thiago Motta, che dopo il pareggio a reti inviolate con la Roma non riesce a sbloccarla neanche a Empoli. Un punto a testa è dunque il verdetto finale dell'incontro valido per il quarto turno di Serie A, che permette ai bianconeri di salire provvisoriamente al comando della classifica, ma ovviamente con una partita in più delle sue concorrenti. Domani il Napoli ha una grande occasione: in caso di vittoria a Cagliari sorpasserebbe i bianconeri e si presenterebbe la prossima settimana allo Stadium con un punti in più in classifica.

La classifica aggiornata

Juventus 8*

Inter 7

Torino 7

Udinese 7

Napoli 6

Hellas Verona 6

Empoli 6*

Genoa 4

Parma 4

Lazio 4

Fiorentina 3

Atalanta 3

Lecce 3

Bologna 3*

Cagliari 2

Milan 2

Monza 2

Roma 2

Como 2*

Venezia 1