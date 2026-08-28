Como, confermato l'arrivo di Ricci: verrà subito a Napoli?

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Manca ormai davvero poco - qualche ora - ed i tifosi del Como potranno accogliere un nuovo centrocampista nella rosa di Fabregas: si tratta dell'italiano Samuele Ricci, 25 anni, sempre più vicino al progetto lariano e in uscita dal Milan. Da capire se verrà subito aggregato al gruppo che poi affronterà il Napoli al Maradona.

Prestito oneroso e riscatto a 22 milioni

Come già anticipato da Tmw, l'operazione tra Milan e Como si concretizzerà attraverso la formula del prestito oneroso, per un importo di circa 2 milioni di euro, con annesso un diritto di riscatto in favore dei lariani fissato a 22 milioni di euro. È già pronto anche l'accordo che il centrocampista classe 2001 andrà a firmare con il club biancoblu: oltre all'anno di prestito, è previsto un nuovo contratto quadriennale. Questo significa che, qualora il riscatto a titolo definitivo dovesse scattare entro il termine della stagione, Ricci si legherebbe al Como fino al 30 giugno 2031.