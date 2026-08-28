Podcast Leao-Galatasaray, Bellinazzo: "Club turchi hanno vantaggi fiscali. E di controlli..."

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Nell'intervista odierna alla nostra Radio Tutto Napoli, il giornalista del Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo, oltre a fare il punto sula situazione del Napoli ha parlato anche dell'ennesimo approdo in Turchia, quello di Rafa Leao, che peraltro blocca invece l'addio di Noa Lang dal Napoli perché alternativo al portoghese:

"Leao-Galatasaray? Era un'operazione attesa e dimostra ancora una volta la disparità competitiva che oggi esiste in Europa con le squadre turche. Possono permettersi di concedere ingaggi molto importanti per i giocatori grazie ai vantaggi fiscali e, in generale, a un'attenzione ai conti da parte della federazione turca relativamente inferiore. I nostri club, spesso anche il Napoli, trovano oggi in Turchia una sorta di mercato di riparazione per quei giocatori che non vengono più considerati di primissima fascia e magari non sono acquistati dai club di Premier League. Il Milan, considerando il rendimento di Leao nelle ultime stagioni, secondo me ha fatto un buon affare: è un calciatore che ha sempre promesso più di quanto abbia concretizzato. Credo sia un'operazione che faccia felici un po' tutti, tranne ovviamente il Napoli come dicevate per la questione Lang".

Qui l'intervista integrale