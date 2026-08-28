Ufficiale Conte lo voleva l'anno scorso, Miretti va al Besiktas: ecco cifre e annuncio

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Fabio Miretti lascia la Juventus e la Serie A. Il centrocampista classe 2003, che l'anno scorso era stato richiesto anche da Antonio Conte, si trasferisce infatti al Besiktas, in Turchia, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 (con diritto di riscatto). Ad ufficializzare l'operazione è lo stesso club bianconero con una nota sui propri canali.

Miretti al Besiktas, il comunicato ufficiale della Juventus

"Il suo percorso con la Juventus parte dall'età di otto anni ed è proseguito tappa dopo tappa attraverso un percorso di crescita che l'ha visto protagonista nel Settore Giovanile e nella Next Gen, fino al definitivo salto in Prima Squadra. Dal giorno del suo debutto tra i grandi nel dicembre 2021, Fabio ha collezionato 106 presenze e 3 reti complessive in maglia bianconera, con 31 apparizioni nel corso dell'ultima stagione. Ora per lui si aprono le porte di un'esperienza internazionale nel campionato turco.Buona fortuna per questa nuova avventura, Fabio!".

Miretti-Besiktas, le cifre ufficiali dell'operazione: il diritto di riscatto è fissato a 13 milioni

Come di consueto, la Juventus fornisce anche i dettagli economici dell'affare: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Beşiktaş JK per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Fabio Miretti a fronte di un corrispettivo di € 2 milioni, oltre ad oneri accessori pari a € 0,1 milioni. Inoltre, l’accordo prevede la facoltà da parte del Beşiktaş di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore a fronte di un ulteriore corrispettivo di € 13 milioni, pagabili in tre esercizi".