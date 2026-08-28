Ultim'ora Clamoroso Guiu, va al Lipsia: è fatta! Il Napoli si è defilato in mattinata

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Calciomercato Napoli, a sorpresa non arriverà Marc Guiu: il club partenopeo l'ha mollato

Niente Napoli per Marc Guiu. A sorpresa il club partenopeo non ha proseguito la trattativa per l'attaccante del Chelsea, profilo under che poteva inserire in rosa nonostante la permanenza di Noa Lang. L'attaccante spagnolo è un nuovo giocatore del Lipsia., riferisce Fabrizio Romano, raccontando che l'operazione con il Chelsea si è chiusa nel più assoluto riserbo, portata avanti attraverso colloqui segreti che non avevano fatto trapelare alcuna indiscrezione fino alla chiusura.

Affare fatto: intesa totale tra le parti

L'operazione è definita in ogni suo aspetto sia dal lato del giocatore che da quello del club. L'attaccante spagnolo lascia il Chelsea a titolo definitivo, con l'inserimento di una clausola di rivendita a favore dei Blues. Guiu è già in partenza per il viaggio che lo porterà in Germania per le ultime formalità. Il club azzurro, invece, non ha mai realmente affondato il colpo: già in mattinata, prima della fumata bianca tra Lipsia e Chelsea, si era defilati dalla corsa, lasciando campo libero al club tedesco.