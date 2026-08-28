Il Milan crea, spreca, subisce ma vince: 2-0 al Venezia e si sblocca Ramos

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Il Milan piega 2-0 il Venezia tra le mura amiche, conquistando la seconda vittoria consecutiva in Serie A al termine di una gara meno semplice del previsto. Dopo un primo tempo ricco di occasioni non sfruttate, i rossoneri sbloccano il match nella ripresa grazie a Gonçalo Ramos, autore di una rete pesante dopo un avvio di partita opaco, prima di chiudere i conti nel finale con l'autogol di Halhal. In tribuna, a osservare quella che sarà la sua ultima presenza da giocatore rossonero, c'era Rafael Leao, ormai a un passo dal trasferimento al Galatasaray.

Primo tempo: Ramos si divora il vantaggio, Pavlovic salva su Yeboah

Il Milan di Ruben Amorim mette subito le cose in chiaro gestendo il pallino del gioco. Al 2' Ramos non inquadra lo specchio su assist di Loftus-Cheek, mentre al 12' è Stankovic a dirgli di no dopo una giocata di qualità firmata Chukwueze. Il Venezia di Stroppa, tuttavia, non si limita a difendersi e prova a colpire in ripartenza: al 19' Adams costringe Maignan all'intervento, poi al 24' è decisivo Pavlovic, che salva tutto su Yeboah con un intervento provvidenziale. Il portoghese ha un'altra ghiotta occasione al 36', ma calcia clamorosamente fuori a porta praticamente sguarnita. Si va negli spogliatoi sullo 0-0, con Franjic costretto a lasciare il campo per infortunio e i veneti che sono già obbligati al cambio: al 47' entra Halhal.

Ripresa: Ramos si rifà, poi arriva anche l'autogol di Halhal

Nella ripresa i rossoneri alzano ulteriormente il baricentro e sfiorano il gol con Musah, la cui conclusione si stampa sulla traversa. Amorim decide allora di dare freschezza alla squadra inserendo Saelemaekers e Rabiot, e proprio il belga si rivela subito decisivo: al 60' serve un pallone d'oro a Ramos, che stavolta spreca di testa, ma al 69' è ancora lui a innescare in profondità il centravanti portoghese, che questa volta non perdona e batte Stankovic con un preciso diagonale sul secondo palo, sbloccando il risultato. All'89' i rossoneri sfiorano anche il raddoppio con un'azione di Saelemaekers per Jashari, che calcia a lato di poco davanti a Stankovic. Il gol del 2-0, però, arriva ugualmente pochi istanti dopo: sulla respinta del portiere veneto, è lo sfortunato Halhal a insaccare nella propria porta, fissando il punteggio sul definitivo 2-0. Milan che vola così a punteggio pieno dopo due giornate.