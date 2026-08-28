Ultim'ora Leao fa saltare Lang-Galatasaray e Guiu! Ed ora cosa succede? Gli scenari

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Il Napoli chiude definitivamente la pista che portava a Marc Guiu, andato a rinforzare l'attacco del Lipsia. Il club tedesco si è avvicinato ai 25 milioni di euro chiesti dal Chelsea, accettando anche l'inserimento di una futura percentuale sulla rivendita per convincere il club inglese a cedere l'attaccante spagnolo.

Perché il Napoli si è defilato

Gli azzurri questa mattina hanno scelto di non affondare il colpo, ritirandosi dalla corsa a Guiu, racconta l'esperto di mercato Fabrizio Romano. Una decisione maturata anche alla luce degli sviluppi sul fronte Noa Lang, con il club partenopeo che ha percepito come improbabile un'uscita a sorpresa dell'olandese in questi ultimi giorni di mercato. A muovere gli equilibri è stata la trattativa tra Rafael Leao e il Galatasaray: il portoghese alla fine ha respinto l'Aston Villa e scelto la Turchia. Se l'affare col Gala non fosse andato in porto, il club di Istanbul si sarebbe fiondato proprio su Lang come alternativa.

Atalanta su Lang, ma solo in prestito: Napoli non ci sta

Resta su Lasng l'interesse dell'Atalanta, che però lo vorrebbe solo in prestito o prestito con diritto di riscatto. Una formula che il Napoli, ad oggi, non è disposto ad accettare per lasciar partire l'olandese. Una situazione che si riflette anche su un altro fronte caldo del mercato azzurro: se Lang non dovesse lasciare Napoli, si bloccherebbe di conseguenza anche l'operazione che porterebbe Nick Woltemade in azzurro. Ad oggi il Napoli è fermo, ma non si escludono ulteriori sviluppi.