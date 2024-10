Como, Fabregas: "Scudetto? Il Napoli c'è. Conte sa come si vince un campionato"

"Sono all'inizio della mia carriera da allenatore. Mi sento bene però ho ancora tanto da imparare". A parlare così è Cesc Fabregas, in un'intervista esclusiva rilasciata a SportMediaset: "Se dovessi ispirarmi ai colleghi, mi colpisce Inzaghi che con il suo 3-5-2 riesce a dare vita a un'anarchia incredibile, rendendola attuabile con un grande lavoro. D'altra parte non posso non citare Thiago Motta che con la sua struttura sta dando un impostazione moderna al calcio italiano grazie anche agli inserimenti dei centrali".

La lotta scudetto secondo Fabregas: "Siamo ancora all'inizio, ma penso che la squadra più forte sia ancora l'Inter, anche perché, partita dopo partita, si vedeva che sarebbe stato abbastanza semplice conquistare il titolo. Ovviamente anche il Napoli con Antonio Conte sarà lassù, sa come vincere uno scudetto e una Premier League. Per le altre vedremo".