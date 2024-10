Ufficiale Como-Parma, le formazioni: Fabregas conferma l’11 di Napoli. Fuori Man, c’è Almqvist

Sono state diramate le formazioni ufficiali della sfida tra Como e Parma, in programma al Sinigaglia dalle ore 15. Nessuna sorpresa in casa lariana, con Fabregas che conferma in blocco la squadra delle ultime gare: davanti ad Audero agiranno Van Der Brempt, Dossena, Kempf e Moreno in difesa, mentre a centrocampo toccherà a Perrone e Sergi Roberto. Strefezza, Nico Paz e Fadera saranno le mezzepunte che dovranno innescare il senso del gol e i movimenti di Patrick Cutrone.

COMO (4-2-3-1): Audero; Van Der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Perrone, Sergi Roberto; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone.

A disposizione: Reina, Sala, Goldaniga, Iovine, Baselli, Gabrielloni, Belotti, Jassim, Moreira Pac, Engelardt, Braunoder, Da Cunha, Mazzitelli, Verdi, Barba.

Allenatore: Fabregas.

Una grande sorpresa rispetto all'undici atteso nel Parma: fuori Dennis Man, evidentemente affaticato dopo le due gare da titolare con la Nazionale rumena, con Almqvist che partirà dal 1' sulla fascia destra, con Cancellieri sulla corsia opposta e Sohm a giostrare tra attacco e centrocampo, mentre Bonny è confermato come riferimento avanzato. Nessuna sorpresa dietro, con Hainaut, Delprato, Balogh e Valeri che partono titolari davanti a Suzuki. Leoni resta l'unico neoacquisto ancora a zero minuti.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Delprato, Balogh, Valeri; Hernani, Bernabé; Almqvist, Sohm, Cancellieri; Bonny.

A disposizione: Chichizola, Corvi, Valenti, Charpentier, Keita, Camara, Mihaila, Leoni, Haj, Di chiara, Man.

Allenatore: Pecchia.