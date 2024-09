Conceicao, l'infortunio preoccupa la Juve: potrebbe saltare anche il Napoli

Allarme Francisco Conceicao in casa Juventus. Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport, non è iniziato nel migliore dei modi il periodo di pausa per le Nazionali per i bianconeri: durante l'allenamento di ieri, si è fermato infatti l'attaccante appena arrivato in prestito dal Porto.

Il figlio d'arte è stato costretto a interrompere il lavoro con i compagni a causa di un problema muscolare e si attendono adesso gli esami al JMedical per capire l'entità specifica del suo infortunio. Il giocatore potrebbe saltare anche la gara contro il Napoli.