Coppa Italia, la Roma cala il poker contro la Samp: giallorossi ai quarti contro il Milan

La Roma batte agevolmente 4-1 la Sampdoria e avanza ai quarti di finale di Coppa Italia dove affronterà il Milan. Partita mai in discussione all'Olimpico.

Saelemaekers e Dovbyk mandano in tilt la difesa della Sampdoria e da questo asse arrivano i primi due gol di serata, tra il nono e il diciannovesimo minuto. Sulla rete che sblocca il match, il centravanti ucraino sfrutta il cross dell'ex Milan inserendosi tra i due centrali blucerchiati. Sul 2-0, aspetta il goffo intervento di Meulensteen per poi spedire il pallone in fondo al sacco con un comodo colpo di testa. Il 3-0 arriva poco dopo, con Baldanzi bravo ad avanzare palla al piede fino al limite dell'area e a battere Vismara con una precisa conclusione di sinistro.

Al 61' la Sampdoria accorcia le distanze al termine di un'azione rocambolesca: cross di Depaoli e pallone che arriva sui piedi di Yepes dopo una rivendibile fase difensiva della Roma: tutto facile per il calciatore blucerchiato davanti a Ryan. Al 79' arriva il 4-1 della Roma con Shomurodov: cross col contagiri dalla fascia sinistra di Angelino per il terzo tempo perfetto del centravanti uzbeko che di testa non lascia scampo a Vismara.