Corsa-Champions decisa dal lancio della monetina? L'incredibile (e remoto) scenario

Ad una giornata dal termine del campionato, la corsa per l'ultimo posto nella prossima Champions League è uno dei temi più appassionanti, con tre squadre ancora in corsa: Juventus, Roma e Lazio. La classifica al momento vede i bianconeri a +1 sui giallorossi e +2 sui biancocelesti e quindi in vantaggio, non fosse altro per la padronanza del proprio destino.

In vista dell'ultima giornata, esiste un caso particolarissimo che potrebbe prevedere… il lancio della monetina per decidere chi fra Juventus e Roma si guadagnerebbe il posto. Un'eventualità non così probabile, ma comunque possibile. In caso di arrivo a pari punti infatti i criteri sarebbero, in ordine di scelta:

- punti negli scontri diretti

- differenza reti negli scontri diretti

- differenza reti del campionato

- gol segnati

- sorteggio

La classifica

Juventus 67 (GF: 55, GS: 33, DR: +22)

Roma 66 (GF: 54, GS: 35, DR: +19)

Lazio 65 (GF: 61, GS: 48, DR: +13)

E veniamo al caso specifico: se la Juventus dovesse perdere col Venezia 3-0 e la Roma pareggiare 1-1 col Torino (con la Lazio che non batte il Lecce), ecco che le due squadre si attesterebbero entrambe a 67 punti, con scontri diretti in parità (1-1 e 0-0), differenza reti negli scontri diretti in parità, differenza reti complessiva in parità (+19) e gol segnati in parità (55). Stesso discorso se la Juventus perde 4-1 e la Roma pareggia 2-2, e così via. A quel punto, ci sarebbe proprio il sorteggio per determinare quale delle due squadre sarebbe qualificata alla prossima Champions League.