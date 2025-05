Serie A, risultati della 37ª giornata e verdetti

Con una girandola di emozioni incredibile è terminata la 37esima giornata di Serie A, con alcuni verdetti.

Zona Champions ed Europa

Roma – Milan 3-1: La Roma ha battuto il Milan 3-1, consolidando la sua posizione in zona Champions. I rossoneri, invece, rischiano di restare fuori dalle competizioni europee

Juventus – Udinese 2-0: La Juventus ha vinto 2-0 contro l'Udinese, mantenendo il quarto posto in classifica e avvicinandosi alla qualificazione in Champions League

Fiorentina – Bologna 3-2: La Fiorentina ha superato il Bologna in una partita ricca di gol, terminata 3-2

Lotta Salvezza

Lecce – Torino 1-0: Il Lecce ha ottenuto una vittoria cruciale per la salvezza, battendo il Torino 1-0 grazie a un gol di Ramadani

Cagliari – Venezia 3-0: Il Cagliari ha dominato il Venezia con un netto 3-0, assicurandosi la permanenza in Serie A .

Monza – Empoli 1-3: L'Empoli ha vinto 3-1 in trasferta contro il Monza, ottenendo tre punti fondamentali nella lotta per non retrocedere .

Verona – Como 1-1: Pareggio tra Verona e Como, risultato che lascia entrambe le squadre coinvolte nella lotta salvezza