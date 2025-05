Ufficiale Scudetto, fissata la data anche dell'eventuale spareggio tra Napoli e Inter

L'ultima giornata di Serie A per le due squadre coinvolte nella lotta allo scudetto si giocheranno venerdì sera. Ora il dubbio è il seguente: l'eventuale spareggio scudetto quando si disputerebbe?

Per definire la squadra campione d'Italia si tratterebbe di un match giocato in gara secca lunedì 26 maggio, senza supplementari e subito coi rigori in caso di pareggio. Ipotesi remota, comunque. L'unica condizione per lo spareggio sarebbe la seguente: pari Inter e sconfitta Napoli con il Cagliari.