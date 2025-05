SONDAGGIO - Il Napoli pareggia con il Parma, chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

Una serata clamorosa in Serie A, il ritorno alla contemporaneità concede al calcio di nuovo quella bellezza ormai sfumata. Il Napoli pareggia con il Parma per 0-0, estrema tensione in campo con gli azzurri che colpiscono ben 3 legni.

Prima Anguissa con una giocata clamorosa, sombrero a Leoni e mancino secco che si stampa sul palo destro; Politano con un destro cross/tiro che impatta sulla traversa ed infine una strepitosa punizione di McTominay che dopo la deviazione di Suzuki impatta sull'incrocio dei pali. Gli azzurri restano a +1 dunque sull'Inter, per te chi è stato il migliore in campo? Vota qui il sondaggio!