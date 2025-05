Ufficiale Il Cagliari è già salvo! Arriverà a Napoli senza obiettivi

vedi letture

Il Cagliari conquista la matematica salvezza in Serie A, con una prestazione quasi perfetta contro il Venezia. All'Unipol Domus ne esce un 3-0 senza troppe discussioni, firmato dalle reti di Mina, Piccoli e Deiola, che fa conquistare a Davide Nicola un'altra permanenza nella massima categoria. Risultato che probabilmente punisce fin troppo i veneti, in piena partita nel primo tempo, che però pagano le disattenzioni su due calci piazzati che hanno indirizzato irrimediabilmente il match. A peggiorare le cose per i veneti un giallo a capitan Idzes che lo costringerà a saltare l'ultima fondamentale sfida alla Juventus, oltre all'infortunio di Oristanio.