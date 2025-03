Criscitiello: "Juve, disastro senza precedenti. Hanno fatto le cose al contrario"

vedi letture

Nel suo editoriale per il sito di Sportitalia, il giornalista Michele Criscitiello ha commentato la notizia di ieri, ovvero l'esonero di Thiago Motta e l'arrivo al suo posto di Tudor che ha firmato fino a giugno e avrà l'obiettivo di centrare la qualificazione in Champions League.

"Se non fossimo alla Juventus non ci sarebbe nulla di male. Classica gestione societaria di club di serie C o serie D, l’allenatore che non fa i risultati e paga per tutti. Il Direttore che per salvare (per ora) la sua poltrona scarica il mister che però era stato confermato in mondovisione dopo l’umiliazione di Firenze".

E ancora: "Benvenuti nel mondo Juve dove si fanno le cose al contrario, si sconfessa quello che hai detto 6 giorni prima e fatto 6 mesi prima. Andare al Mondiale per club con Tudor in panchina è la ciliegina sulla torta di questa triste annata. Un disastro senza precedenti. Calciatori strapagati che non rendono, allenatore sbagliato e trovi il sostituto che è addirittura peggiore".