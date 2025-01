Crisi Fiorentina, sussulto Monza: Bocchetti batte Palladino 2-1

Termina sul risultato di 2-1 il match dell'U-Power Stadium tra Monza e Fiorentina, valido per la 20ª giornata di Serie A. Sussulto salvezza della squadra di Bocchetti che è ancora ultima in classifica ma ora a -6 dalla zona franca, mentre gli uomini di Palladino per la quarta di fila in campionato non trovano i tre punti. A sbloccare il match a fine primo tempo è Ciurria e nella ripresa raddoppia Maldini, Beltran accorcia le distanze da rigore ma i viola non trovano il pari nel finale.