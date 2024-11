Crisi Roma, mezza squadra ai saluti? Hummels potrebbe già lasciare

vedi letture

Crisi profonda per la Roma. La sconfitta di Verona per 3-2 contro l’Hellas di Paolo Zanetti ha fatto accendere la spia rossa per la formazione di Ivan Juric. Il pubblico ormai ha scelto la linea dura contro squadra e società, deluso dai risultati negativi e soprattutto dall’esonero della bandiera Daniele De Rossi. La situazione però all’interno dello spogliatoio, riporta l’edizione odierna de Il Messaggerio, sembra non essere semplice. Se da una parte ci sono giocatori che seguono il tecnico croato, dall’altra potrebbero esserci alcuni scontenti.

Uno di questi è Mats Hummels. Il difensore tedesco, arrivato dopo la fine del contratto con il Borussia Dortmund, è sceso in campo solamente per cinque minuti nella sconfitta rovinosa di Firenze. Per il resto ha sempre dovuto vedere i compagni dalla panchina non senza lanciare successivamente frecciatine ironiche sul mancato impiego.

Le possibili partenze. Non è escluso che il tedesco possa anche essere ceduto nelle prossime finestre di mercato così come, si legge sul quotidiano, anche Leandro Paredes. Senza contare poi anche la situazione di Ndicka, che non è un centrale di difesa e viene spesso preferito all'ex Borussia Dortmund, e Angelino, esterno a tutta fascia e schierato da Juric come "braccetto" di sinistra nella retroguardia a tre. La "precarietà" non coinvolgerebbe solo Hummels ma anche giocatori che erano nell'ossatura della squadra come Cristante.