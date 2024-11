Da Roma: "Ranieri da solo al comando, ora tutti zitti e testa bassa a lavorare"

Un uomo solo al comando: Claudio Ranieri, scrive quest'oggi il quotidiano romano Il Tempo, sottolineando che al testaccino è bastata la prima conferenza stampa ufficiale per mettere in chiaro cosa succederà da qui in avanti a Trigoria. Quali saranno le priorità e a chi farà capo tutto il 'progetto' in corso:

"Poi per quello che accadrà a fine stagione ci sarà tempo ma intanto tutti zitti e mosca e giù a testa bassa a lavorare. Friedkin gli hanno dato in mano le chiavi della Roma e lui si sarebbe potuto presentare alla Marchese del Grillo: ma invece del classico «Io so io e voi nun siete un c***o», ha cercato di smussare angoli, ha benedetto la squadra e dispensato carezze a tutti. In perfetto stile Ranieri, uno che sa il fatto suo e che non ha bisogno di strafare per portare a casa il risultato minimo: salvare la stagione".