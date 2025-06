Dalla Fiorentina al Parma: in Serie A restano ancora 5 panchine da definire

Nella giornata di ieri è arrivato l'accordo per il rinnovo di Igor Tudor con la Juventus, col tecnico croato che quindi guiderà i bianconeri anche nel prossimo campionato. In questo senso, la firma è imminente. Nelle scorse ore poi il Cagliari ha annunciato Fabio Pisacane come nuovo allenatore dopo Nicola, riducendo così a 5 le squadre ancora in cerca del tecnico per il prossimo anno.

LE PANCHINE DELLA SERIE A 2025/26

Atalanta: Ivan Juric (nuovo)

Bologna: Vincenzo Italiano (confermato)

Cagliari: Fabio Pisacane (nuovo)

Como: Cesc Fabregas (confermato)

Cremonese: Giovanni Stroppa*

Fiorentina: / (nuovo)

Genoa: Patrick Vieira (confermato)

Hellas Verona: Paolo Zanetti (confermato)

Inter: Cristian Chivu (nuovo)

Juventus: Igor Tudor (confermato)

Lazio: Maurizio Sarri (nuovo)

Lecce: / (nuovo)

Milan: Massimiliano Allegri (nuovo)

Napoli: Antonio Conte (confermato)

Parma: / (nuovo)

Pisa: Filippo Inzaghi*

Roma: Gian Piero Gasperini (nuovo)

Sassuolo: Fabio Grosso (confermato)

Torino: Marco Baroni (nuovo)

Udinese: Kosta Runjaic (confermato)