Inzaghi, che beffa all'Al-Hilal: da Osimhen a Theo, nessuno ha accettato

vedi letture

In un ampio focus Tmw parla dell'avventura di Inzaghi che in Arabia non è cominciata nel migliore dei modi. Ricco contratto per l'allenatore italiano ma ora anche una serie di 'no' da parte di top player che non hanno accettato di trasferirsi in Saudi Pro League: "Victor Osimhen arriva, anzi no. E poi il corteggiamento nei confronti Theo Hernandez, la sensazione di avere in pugno Angeliño, il no in partenza dei giocatori interisti e anche quello incassato dalla Fiorentina per Pietro Comuzzo. La finestra di mercato introdotta dalla FIFA per il nuovo Mondiale per club si è chiusa ieri, e per l’Al-Hilal è stata tutto fuorché straordinaria.

Zero acquisti “mondiali”. È questo il bilancio del calciomercato del club di Riyadh, che il 18 giugno - alle 21 ore italiane - esordirà nella competizione al cospetto del Real Madrid di Xabi Alonso. Una lunghissima serie di rifiuti, in molti casi arrivati direttamente dai calciatori corteggiati - emblematici i casi di Osimhen e Theo -, che alla fine porteranno Simone Inzaghi a iniziare la sua nuova avventura senza alcun innesto. Il tecnico piacentino, per carità, si può consolare: in rosa ha comunque giocatori del calibro di João Cancelo, Sergej Milinkovic-Savic o Rúben Neves, tanto per fare alcuni nomi", si legge.