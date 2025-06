Ultim'ora Juventus, accordo con Tudor: firma in arrivo per il rinnovo. I dettagli

vedi letture

La visita odierna di John Elkann alla Continassa, ha assistito all'allenamento odierno in vista del Mondiale per Club, ha segnato un momento importante per la Juventus. Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, è stato infatti raggiunto l'accordo per il prolungamento del contratto del tecnico bianconero Igor Tudor.

L'allenatore croato firmerà fino al 2027, con un ingaggio da 2,5 milioni di euro netti a stagione. La firma è attesa nelle prossime ore, prima della partenza per gli Stati Uniti, dove la Juventus parteciperà al Mondiale per Club. Inoltre, verrà rimossa la penale che permetteva al club di annullare l’opzione inserita nel contratto firmato lo scorso marzo.