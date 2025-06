Juventus, Tudor rimane e rinnova: ha appena firmato

Igor Tudor ha firmato il rinnovo di contratto con la Juventus. L’allenatore ha prolungato la sua permanenza a Torino fino al 2027, con opzione per il 2028. Lo riferisce la redazione di Sky Sport. Il croato guadagnerà 3 milioni a stagione più 1 milione di bonus a seconda degli obiettivi raggiunti. L’ufficialità dell’accordo arriverà nella giornata di oggi, 13 giugno.

