Disastro Juventus, numeri impietosi nel 2025: appena una vittoria per Motta

I numeri di questo primo mese del 2025 sono impietosi per la Juventus. Il mese di gennaio che sta volgendo al termine porta infatti con se una sola vittoria (col Milan in campionato), tre pareggi (col Brugge, il Torino e l'Atalanta) e tre sconfitte (col Milan in Supercoppa, col Napoli in campionato e il Benfica in Champions). Tutto condito da sei gol segnati e otto incassati.