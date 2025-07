Dumfries, l'Inter trema: si defila il Barça, ma si inserisce una big inglese

Denzel Dumfries è uno dei pilastri della rosa dell'Inter, ma il suo futuro in nerazzurro è in discussione per via di una clausola rescissoria presente nel suo contratto e valida fino al 15 luglio: con 25 milioni di euro, un qualasiasi club potrà passare direttamente ai colloqui con l'olandese senza passare per il club. Negli scorsi giorni era avanzata l'ipotesi Barcellona: i blaugrana sono davvero interessati a Dumfries, ma devono defilarsi a causa del Fair Play Finanziario.

Tuttavia, dalla Spagna arriva la notizia dell'inserimento di una big di Premier League, che fa tremare il mondo Inter. Stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, il Manchester City di Pep Guardiola avrebbe messo nel mirino Denzel Dumfries: con la cessione di Kyle Walker al Burnley già formalizzata, pare essere l'olandese il sostituto individuato per la corsia di destra dei Citizens. Una notizia che spaventa l'ambiente nerazzurro, in quanto il club inglese non avrebbe di certo problemi di fronte alla clausola da 25 milioni di euro, visti gli acquisti faraonici già piazzati quest'estate: da Reijnders, passando per Ait-Nouri, fino a Cherki, per un totale di 130 milioni di euro.