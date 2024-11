Dybala, altri guai per la Roma. La moglie: "Tornerà in Argentina con Paredes, ecco dove"

I soli tre minuti giocati da Paulo Dybala contro il Napoli hanno fatto discutere e fa discutere anche la condizione precaria della Joya, clinicamente recuperata dopo gli infortuni eppure out dall'undici titolare della Roma. Le tensioni permangono tra l'argentino e il club giallorosso, e non miglioreranno dopo le dichiarazioni della moglie Oriana Sabatini al podcast argentino Olga.

Di seguito le sue parole: "Paredes ha iniziato a parlare dell'idea di tornare a giocare in Argentina insieme e io vorrei tanto farlo, ma non voglio affrontare casini familiari, visto che mio papà tifa River. A parte gli scherzi, se Paredes chiede a Dybala di andare con lui al Boca Juniors, Paulo seguirà il suo amico. So che vorrebbero tanto farlo". Un forte indizio sul possibile addio estivo dell'attaccante, che sicuramente non piacerà nè a Ranieri nè ai Friedkin.